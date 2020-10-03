В ночь на субботу, 3 октября, в США была запущена ракета-носитель Antares, которую несколько лет создавали американские и украинские космические предприятия.

Об этом сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Ракету запустили на космодроме Wallops Island в штате Вирджиния, на нем присутствовал посол Украины в США Владимир Ельченко. По информации NASA, запуск состоялся в 21:16 по местному времени. С помощью ракеты-носителя Antares модуль Cygnus доставит около 3,6 тонн груза на МКС.

В посольстве также рассказали, что в этом году подготовка ракеты к запуску, которая всегда происходит в США, сопровождалась дополнительными вызовами из-за пандемии Covid-19 и ограничения международных поездок.

Так, в апреле организовывали вместе с компанией Northrop Grumman отдельный спецрейс в Штаты для команды специалистов из украинских космических предприятий, без участия которых запустить Antares по графику "было бы невозможно".

"Главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и производится на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с рядом украинских компаний", - сообщили в посольстве.

"Сегодня мы увидели практический результат совместной украинский-американской работы - с помощью ракеты-носителя "Антарес" модуль "Сигнус" в очередной раз отправил важный груз к Международной космической станции", - подытожили в посольстве.

Напомним, вчера сообщалось, что при попытке старта к МКС космического грузовика Cygnus американской компании Northrop Grumman возникла техническая проблема и автоматика заблокировала пуск.

Как сообщалось, запуск ракеты, которая должна доставить на Международную космическую станцию около 3,6 тонн груза, должен был произойти 1 октября.