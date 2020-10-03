В воскресенье, 4 октября, в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Воздух местами прогреется до +20...+24 градусов, хотя в Карпатах возможны локальные дожди.

Об этом заявила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Украина в воскресенье будет относиться к самым теплым странам в Европе. Температура воздуха составит максимально +20...+24 градуса. Разве что на северо-востоке чуть свежее, +17...+21 градус. Дождей не будет, только в западных областях, а скорее, в Карпатах, локальные осадки вероятны. Ветер - с востока, порывистый", - говорится в сообщении.

Также Диденко рассказала, что в Киеве завтра будет "классическая осень", с солнцем и без дождей.

"Можно как раз собирать гербарий, желуди, пичкать карманы и шкаф каштанами (отпугивают моль, а следующей осенью приятно будет наткнуться на каштанчик в кармане куртки). В столице 4 октября - без дождей, с солнышком, +22 градуса. Гуляйте на радость и с умом", - говорится в тексте сообщения.

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