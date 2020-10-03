По состоянию на утро субботы, 3 октября, в Луганской области продолжают тушить семь главных очагов возгорания, общей площадью более 20 тысяч гектаров. Один из них уже удалось локализовать.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Наиболее сложная ситуация сложилась вокруг линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта", - говорится в сообщении.

Также спасатели рассказали, что местных жителей уже предупредили о возможной эвакуации, если ситуация не улучшится.

"В ходе ликвидации лесных пожаров на территории Луганской области обнаружены тела семи лиц, кроме того, травмированы 18 лиц (в том числе трое сотрудников ГСЧС). Считаются пропавшими без вести четыре человека", - говорится в тексте сообщения.

Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Луганской области. Фото: dsns.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что власти выплатят семьям погибших при пожаре по 200 тысяч гривен.

Мы также писали, что по факту бущующих в Луганской области пожаров правоохранители открыли семь уголовных дел. Устанавливаются причины возгорания лесных массивов и жилого сектора близлежащих населенных пунктов.