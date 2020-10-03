Вечером в пятницу, 2 октября, в городе Рени в Одесской области произошла стрельба, в результате которой был ранен мужчина.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"2 октября в 21:05 в Ренийское отделение полиции Измаильского отдела полиции в Одесской области поступило сообщение по спецлинии "102" о том, что в 20:54 по адресу: Ренийский район г. Рени, вул. Дунайская 188, кричит мужчина и просит помощи, говорит, что в него стреляли.

По словам заявителя, он не слышал выстрелов, но видел мужчину, у которого все руки в крови. Потерпевший сообщил, что вышел из спортивного зала и в него выстрелил неизвестный мужчина в маске и скрылся.

Предварительно установлено, что во время выхода из спортзала неизвестный в маске совершил два выстрела в Варивода Виталия. Он был доставлен в Ренийской ЦРБ с диагнозом: ранение грудной клетки, нижней левой конечности.

В 21:40 по югу Одесской области был введен в действие оперативный план "Перехват". Предварительно разыскивается автомобиль "БМВ" темного цвета на еврономерах, на котором может передвигаться неизвестный", - сообщил "Стране" источник в полиции.

По информации "Страны", в Рени вчера ранили члена ОПГ Олега Попеску - 50-летнего Виталия Вариводу по кличке Кипяток. Мужчина вечером выходил из спортзала, неизвестный в маске выстрелил в него из пистолета два раза и сбежал. С ранением груди и ноги Виталия В. поместили в больницу.

Раненый хорошо известен полиции - в ОПГ Попеску он возглавлял силовое крыло. Стрельбу в полиции связывают с конфликтом Олега Попеску по кличке Ренийский с другими криминальными авторитетами, которые претендуют на лидерство в Бессарабии.

Ранее "Страна" подробно писала о ситуации в этом регионе и о роли криминальных авторитетов в местных политических раскладах.

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