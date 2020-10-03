"У меня все хорошо". Трамп записал первое видеообращение после заражения коронавирусом
В пятницу, 2 октября, появилось первое видеообращение от президента США Дональда Трампа после того, как у него подтвердился коронавирус.
Соответствующее видео он опубликовал у себя на странице в Twitter.
Так, американский лидер поблагодарил всех за поддержку и подтвердил, что отправляется в военный госпиталь имени Уолтера Рида.
"Думаю, у меня все хорошо, но надо убедиться, что все будет в порядке", - сказал он.
В то же время Трамп рассказал, что у первой леди США Мелании Трамп, также заболевшей Covid-19, все хорошо.
October 2, 2020
Трамп записал первое видеообращение после заражения коронавирусом. Видео: twitter.com/realDonaldTrump
Напомним, коронавирус у президента США Дональда Трампа обнаружили в пятницу, 2 октября. Также болезнь подтвердилась у первой леди Мелании Трамп.
"Страна" также писала, что состояние заболевшего коронавирусом Трампа ухудшилось, появились характерные симптомы инфицирования: кашель и температура.