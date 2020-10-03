В пятницу, 2 октября, власти итальянского столичного региона Лацио, где расположен Рим, сообщили об усилении методов борьбы с коронавирусом – людей обязали носить маски вне помещений.

Об этом сообщает Reuters.

Так, нововведение вступило в силу с сегодняшнего утра. Без масок на улице можно находиться лишь детям до шести лет. Взрослым же разрешается снимать маску во время занятий спортом.

Причиной такого решения чиновники называют рост темпов заражения коронавирусом в Италии. Но, несмотря на это, повторного закрытия баров и ресторанов будут стараться максимально избежать.

Губернатор Лацио Никола Дзингаретти, в связи с этим, призвал сограждан проявить ответственность и выполнять распоряжение, цель которого – остановить инфекцию, а не собрать больше денег на штрафах.

Напомним, утром, 1 октября, в Италии был зафиксирован рекордный с апреля показатель суточного прироста случаев коронавирусной болезни. Covid-19 подтвердился у еще 2 548 человек.

Также мы писали, что Чехия вводит режим ЧС и ужесточает карантин.