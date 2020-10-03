Командующий воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов опроверг слова харьковского губернатора Алексея Кучера о том, что незадолго до катастрофы Ан-26 самолет с сыном Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевом, в то время как уже было известно о неисправности борта с курсантами.

Об этом Дроздов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, он вместе со всеми родителями курсантов получил информацию о том, что самолет разбился и в течение 20 минут находился в шоковом состоянии. При этом он попросил Кучера не делать поспешных выводов, если он не разбирается в порядке выполнения полетов, организации.

"Самолет, который находился на посадке в отдалении 4 км и второй, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов . Никакого указания руководителю полетов я не делал", - заявил Дроздов.

Напомним, вчера глава Харьковской ОГА Алексей Кучер записал видеообращение адресованное спикеру командования Воздушных сил Юрию Агнату. По его словам посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в то время на посадку заходил другой борт. И это скрывалось в последние дни. Затем он повторил эту версию в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера"

Как сообщалось, катастрофа произошла 25 сентября в Харьковской области. Всего на борту воздушного судна находилось 27 человек - члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба: 25 погибли на месте, один из курсантов умер на следующий день от полученных ожогов. Еще один человек находится на лечении.