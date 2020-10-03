В Армении сообщают об ужесточенных боях в районе Нагорного Карабаха. Утром в субботу, 3 октября, армянское Минобороны сообщило о трех сбитых самолетах Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По ее данным, ночью в Нагорном Карабахе шли ожесточенные бои, в основном - на северном и южном направлениях линии соприкосновения.

"Противник сконцентрировал на этих флангах крупные силы и перешел в наступление. Армянские подразделения пресекают продвижение противника, нанося ему большие потери", - сообщила Степанян.

Позже Степанян рассказала, что на юге региона утром 3 октября были сбиты три самолета Азербайджана, в Нагорном Карабахе продолжаются ожесточенные бои.

По данным Минобороны Азербайджана, войска азербайджанской армии, продвигаясь на намеченных направлениях, овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились военные действия после прямого столкновения ВС Армении и Азербайджана.

Уже 30 сентября Азербайджан заявил, что намерен продолжать военную операцию в регионе до тех пор, пока из региона не будут выведены все армянские силы.

В свою очередь что президенты Российской Федерации, Франции и США призвали руководителей Армении и Азербайджана немедленно прекратить вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе.