В пятницу, 2 октября, стало известно о введении Великобританией санкций против лиц и структур, которые связаны со строительством моста через Керченский пролив в аннексированном Крыму.

Об этом свидетельствует обновленный список санкций на сайте Министерства финансов Великобритании, передает DW.

Так, в "черный список" попали генеральный директор компании "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и заместитель генерального директора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Риженькин.

Кроме того, под действие санкций попали: компания "Ленпромтранспроект"; акционерное общество "Дирекция по строительству железной дороги "Беркакит-Томмот-Якутск"; Федеральное государственное унитарное предприятие "Крымская железная дорога; "Крымская первая страховая компания".

Напомним, грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту было запущено 30 июня этого года.

Также мы писали о том, что в Евросоюзе одобрили расширение персональных санкций, введенных из-за Керченского моста.