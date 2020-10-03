Глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что незадолго до катастрофы Ан-26 самолет с сыном командующего воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова получил приоритет посадки под Чугуевом, хотя уже как было известно о неисправности борта с курсантами.

Об этом губернатор сказал 2 октября сначала в видеообращении, опубликованном на Фейсбук, а затем в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера".

Видеообращение Кучер адресовал спикеру командования Воздушных сил Юрию Агнату. По словам главы ОГА, посадка Ан-26 с курсантами на борту задержалась из-за того, что в то время на посадку заходил другой борт. И это скрывалось в последние дни.

Он добавил, что эта информация известна ему как должностному лицу, которое одним из первых оказалось на месте трагедии и вместе с руководителями других служб руководило спасательными работами в оперативном штабе. Также он входит в состав правительственной комиссии по расследованию крушения.

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В студии у Шустера вместе с Кучером присутствовал Сергей Дроздов. Губернатор повторил свою информацию об инциденте с посадкой самолета, в котором летел сын военного.

"Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан втором борту, (который - Ред.) был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично к этому разговору озвучивать эту историю, хотя я знал обо всем. При этом было известно на момент посадки первого борта, что второй неисправен", - сказал Кучер.

В ответ Дроздов сообщил, что как все родители, когда получил информацию, что самолет разбился, в течение 20 минут был в шоке. А затем попросил, "если человек не разбирается в порядке выполнения полетов, организации, не делать поспешных выводов".

"Самолет, который находился на посадке в отдалении 4 км и второй, который находился на траверзе, и еще должен пролететь по прямой около 6 км, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов . Никакого указания руководителю полетов я не делал", - заявил Дроздов.

Смотрите фрагмент передачи с участием Кучера с 1:40:00

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