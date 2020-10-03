Опальный американский продюсер Харви Вайнштейн обвинен еще в шести случаях сексуального насилия. Его жертвами стали две женщины более десяти лет назад.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление окружного прокурора Лос-Анджелеса Джеки Лейси.

Теперь в общей сложности 68-летнему Вайнштейну предъявлено четыре пункта обвинения в изнасиловании и насильственном оральном совокуплении, два пункта обвинения в принуждении к сексу и один пункт в сексуального проникновения с применением силы. Перечисленные пункты касаются пяти жертв преступлений, совершенных с 2004 по 2013 год в районе Лос-Анджелеса.

Представители Вайнштейна, отбывающего срок в 23 года в тюрьме в Нью-Йорке, никак не прокомментировали новые обвинения. А сам Вайнштейн всегда отрицал секс без согласия с кем-либо.

В случае признания магната виновным по новым пунктам ему грозит срок до 140 лет.

"Я благодарна первым женщинам, которые сообщили об этих преступлениях и чье мужество вдохновило других выступить с обвинениями", - заявила Лейси.

"Готовность этих последних жертв дать показания против влиятельного человека дает нам дополнительные доказательства, необходимые для создания убедительного уголовного дела", - добавила она.

Прокуратура Лос-Анджелеса инициировала запрос о временной перевозке Вайнштейна из Нью-Йорка. Слушание об экстрадиции назначено на декабрь.

Как писала "Страна", Вайнштейна приговорили к 23 года за сексуальные преступления в марте.

Тогда же выяснилось, что скандальный продюсер еще и угрожал убийством актрисе Дженнифер Энистон.