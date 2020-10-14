Появилось видео, как в Кировоградской области девушку снес трактор на переходе. Видео
В Кировоградской области девушку на пешеходном переходе переехал трактор.
Об этом говориться в сюжете ТСН.
"От гибели потерпевшую спасло лишь то, что она попала между колесами. Как это произошло, зафиксировала уличная камера видеонаблюдения", - говорится в сюжете.
Правоохранители начали расследование, и сейчас они выясняют - с какой скоростью двигался трактор. Как пояснил тракторист, через ковш он не увидел человека на переходе.
На видео видно, как трактор на большой скорости переезжает девушку. К счастью, она попала между колесами и благодаря этому выжила.
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