В Кировоградской области девушку на пешеходном переходе переехал трактор.

Об этом говориться в сюжете ТСН.

"От гибели потерпевшую спасло лишь то, что она попала между колесами. Как это произошло, зафиксировала уличная камера видеонаблюдения", - говорится в сюжете.

Правоохранители начали расследование, и сейчас они выясняют - с какой скоростью двигался трактор. Как пояснил тракторист, через ковш он не увидел человека на переходе.

На видео видно, как трактор на большой скорости переезжает девушку. К счастью, она попала между колесами и благодаря этому выжила.

Ранее "Страна" информировала, как в Запорожской области рецидивист насмерть переехал односельчанина на "Газели".

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