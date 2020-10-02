После заражения Трампа в Белом доме нашли еще два случая коронавируса
В результате поисков с кем ещё контактировал инфицированный президент США, в Белом доме зафиксировали еще два случая заражения коронавирусом.
Об этом сообщает CGTN.
Сегодня положительный результат теста получил журналист, работающий в пуле.
Также заражение коронавирусом подтвердили у сотрудника пресс-службы Белого дома.
"Все остальные журналисты, которые были протестированы сегодня, получили отрицательные результаты", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что второго октября у президента США Дональда Трампа и его жены обнаружили коронавирус.
"Сегодня ночью Flotus и я получили положительный результат на Covid-19. Мы немедленно приступим к процессу карантина и восстановления. Мы преодолеем это вместе!", - написал Дональд Трамп. Под ником Flotus президент США отметил свою жену Меланию Трамп.
У него поднялась температура и начался кашель.