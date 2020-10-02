Военно-транспортный самолет ВВС США, который накануне совершил аварийную посадку в Одессе, после завершения ремонта двигателя отбыл из международного аэропорта "Одесса" на одну из авиабаз НАТО. Это произошло 2 октября.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на администрацию аэропорта.

"Самолет C-130 Hercules ВВС США, который совершил 30 сентября экстренную посадку в нашем аэропорту, отбыл сегодня в 14.25 из Одессы после завершения ремонта одного из неисправных двигателей", - отметили в аэропорту.

После поступления информации от экипажа о технической неисправности спасательные службы аэропорта были переведены в состояние повышенной готовности. Во время авиаинцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в Одессе совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет Военно-воздушных сил США C-130 Hercules. Он приземлился в аэропорту Южной Пальмиры после отказа одного из четырех двигателей.