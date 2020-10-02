Сетевой инсайдер назвал цены всех смартфонов Apple из линейки iPhone 12. Самый дешевый аппарат обойдется в 649 долларов (чуть более 18 400 грн), а самый дорогой - в 1399 (39 670 грн).

Цены инсайдер под ником Apple rumors опубликовал в Твиттере 1 октября.

По информации блогера, Apple представит четыре смартфона: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. При этом базовые аппараты серии получат 64, 128 и 256 гигабайт встроенной памяти, а топовые 12 Pro и 12 Pro Max будут доступны с накопителями емкостью 128, 256 и 512 гигабайт.

Базовая версия iPhone 12 обойдется покупателям в 649 долларов. Улучшенная версия базового телефона будет стоить минимум 749 долларов. Самый доступный iPhone 12 Pro с накопителем 128 гигабайт тянет уже на 999 долларов, а его топовая версия с 512 гигабайтами памяти - на 1299 долларов.

Самый дорогой смартфон серии будет стоить 1399 долларов (речь о iPhone 12 Pro Max с 512 гигабайтами встроенной памяти).

Судя по тому, что iPhone 12 и 12 Pro имеют дисплеи одинакового размера, но стоимость их версий с накопителями 128 и 256 гигабайт отличается на 200 долларов, устройства имеют разное техническое оснащение.

Ранее "Страна" сообщала, что презентация новинок компании Apple, в частности iPhone 12, ожидается 13 октября.

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