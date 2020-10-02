Медики Днепра заявили, что ситуация с коронавирусом в городе близка к катастрофической
В Днепропетровской области после крупной вспышки коронавируса жалуются на усугубившуюся ситуацию в больницах, близкую к катастрофической.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"Плюс более 200 больных коронавирусом в Днепре за сутки. Такие данные приводит Днепровский городской совет. В то время как в мэрии заявляют о достаточном количестве медперсонала, лекарств и оборудования, в областной больнице имени Мечникова предупреждают, что ситуация близка к катастрофической", - говорится в сюжете.
"Ситуация по ковиду в Днепре катится, к сожалению, в пропасть. Мы полностью вошли в настоящую вторую волну коронавируса.
Ранее "Страна" информировала, как от пневмонии умер украинский врач, который успел стать символом борьбы с коронавирусом.
Также мы писали, что под предлогом коронавируса в Турции обязали всех туристов использовать в транспорте цифровой код.