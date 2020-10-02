В Днепропетровской области после крупной вспышки коронавируса жалуются на усугубившуюся ситуацию в больницах, близкую к катастрофической.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Плюс более 200 больных коронавирусом в Днепре за сутки. Такие данные приводит Днепровский городской совет. В то время как в мэрии заявляют о достаточном количестве медперсонала, лекарств и оборудования, в областной больнице имени Мечникова предупреждают, что ситуация близка к катастрофической", - говорится в сюжете.

"Ситуация по ковиду в Днепре катится, к сожалению, в пропасть. Мы полностью вошли в настоящую вторую волну коронавируса.

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