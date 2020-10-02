Президент Владимир Зеленский отрицательно отнесся к заявлению народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко о готовности Украины предоставить военную помощь Азербайджану. Глава государства сказал, что об этом не может быть и речи.

Как сообщается на сайте президента, об этом Зеленский заявил во время общения с представителями масс-медиа в Черновцах.

Украина призывает Армению и Азербайджан к деэскалации ситуации в Нагорном Карабахе. О предоставлении военной помощи со стороны Украины какой-либо из сторон конфликта не может быть и речи, заявил Зеленский.

"У нас понятная и, я считаю, взвешенная и правильная позиция как государства: мы призываем к диалогу между Азербайджаном и Арменией и в деэскалации этого конфликта", - сказал президент.

По его словам, события последних дней и новое обострение в Нагорном Карабахе еще раз демонстрируют, что любой замороженный конфликт может разгореться вновь даже через много лет. Поэтому конфликты надо завершать, а не замораживать.

"Я считаю, что не может быть любого замороженного конфликта, потому что будет потом неважно - диверсия, или провокация, но это будет все же взрыв, даже если пройдет тридцать лет после того, как началась война в том или ином месте на нашей планете", - добавил глава государства.

Президент отметил, что в последние годы Украина и Азербайджан наладили тесные отношения как на экономическом, так и геополитическом уровнях. Поэтому Украина стояла и будет стоять на позиции поддержки этого государства.

В то же время он подчеркнул: принятие решений о предоставлении или непредоставлении военной, гуманитарной или любой другой помощи иностранным государствам - это компетенция исключительно президента и верховного главнокомандующего, а не народных депутатов или любого другого.

Ранее "Страна" писала, что глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о поддержке Украиной территориальной целостности Азербайджана.

А за три дня до этого Киев сдержанно призывал стороны вернуться за стол переговоров и выражал сожаление по поводу погибших. Мы анализировали, почему вдруг изменилась позиция украинских властей.