В селе на Ровенщине подрались учительницы начальной школы, бывшая руководительница учебного заведения напала на нынешнюю директрису.

Об этом сообщает "Ровно 1".

Драка произошла прямо на уроке в начальной школе, где работают оба педагога.

По информации местного телеканала, причиной драки стал конфликт вокруг должности руководительницы учебного заведения. Учительница, которая устроила драку, около 20 лет возглавляла эту школу, но в 2018 году ее уволили и назначили младшую коллегу, с которой и произошла драка.

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