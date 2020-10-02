В ночь на пятницу появилось известие о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании. Близкие к Белому дому источники сообщили, что у первой леди заболевание проходит бессимптомно.

Об этом пишет издание Vanity Fair со ссылкой на слова двоих республиканцев, которые находятся в тесном контакте с администрацией Трампа.

"Говорят, что у Мелании нет симптомов", - говорится в материале издания.

Также источники рассказали, что в Белом доме беспокоятся о президенте из-за его возраста. По их словам, Трамп, скорее всего, захочет появиться на публике как можно скорее, чтобы опровергнуть версию о том, что его сразил вирус, опасность которого он полгода считал преувеличенной.

Как утром сообщала "Страна" со слов врача американского лидера, Трамп чувствовал себя хорошо.

Однако к вечеру появились сведения о том, что президент начал кашлять и у него поднялась температура.