Из-за заражения коронавирусом президента США Дональда Трампа все запланированные предвыборные мероприятия с его участием отложены или переведены в виртуальный формат.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил предвыборный штаб главы Белого дома.

"Все ранее запланированные мероприятия кампании президента с его участием переводятся в виртуальный формат или временно переносятся на более позднее время", - проинформировал руководитель кампании Билл Степиен.

По его словам, также переносятся или переводятся в удаленный формат мероприятия с участием ближайших родственников Трампа.



"Решения по всем остальным мероприятиям в рамках предвыборной кампании будут приниматься в индивидуальном порядке", - добавив он, также сказав, что вице-президент Майк Пенс, чей тест на коронавирус показал отрицательный результат, планирует возобновить намеченные ранее мероприятия в рамках предвыборной кампании.



Как сообщала "Страна", сейчас у президента Трампа кашель и температура, у первой леди симптомов нет.

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