В течение следующих 6 месяцев Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработает новую стратегию кибербезопасности. В рамках ее реализации ведомство создаст "систему учета" украинских пользователей социальной сети "ВКонтакте".

Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили представители ведомства в ответ на соответствующий запрос журналистов "Суспильного".

"Согласно утвержденной Стратегии национальной безопасности Украины в течение полугода будет разработана новая Стратегия кибербезопасности Украины, а также стратегия информационной безопасности. Вопросы создания "системы учета украинских пользователей российской социальной сети "ВКонтакте" и, при необходимости, других соцсетей, находящихся под контролем государства-агресора, будет обсуждаться в рамках реализации упомянутых стратегий", - говорится в сообщении.

Скорее всего речь идет об "Одноклассниках" - второй по популярности социальной сети, имеющей российские корни.

В СНБО отметили - тот факт, что с территории Украины возможно свободно получить доступ к российским социальным сетям, представляет угрозу национальной безопасности и поэтому "требует усилий по нейтрализации".

"Российская соцсеть "ВКонтакте", которая находится под санкциями с 2017 года, является одним из информационно-психологических средств этой гибридной войны, поэтому пользование ее ресурсами и распространения соответствующего российского контента в информационном пространстве Украины расценивается как угроза национальной безопасности Украины, что требует нейтрализации", - добавили представители ведомства.

Напомним, недавно стало известно, что доступ украинцев к заблокированной не территории страны социальной сети "ВКонтакте" стал возможен через мобильное приложение без использования VPN.

В свою очередь в СНБО связали возобновление работы "ВКонтакте" в Украине с местными выборами и деятельностью спецслужб России.

25 сентября секретарь ведомства заявил, что у украинцев, которые распространяют российский контент на территории страны, появятся "проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами".

В тот день руководство "ВКонтакте" выразило надежду, что информация о постановке на учет украинцев, пользующихся социальной сетью, не соответствует действительности.