После известия о заражении коронавирусом президента США Дональда Трампа тест на Covid-19 сдал его соперник на выборах главы государства Джозеф Байден.

Политик написал в Твиттер, что тест дал отрицательный результат.

"Я рад сообщить, что у нас с Джилл (супруга Байдена - Ред.) отрицательный результат на Covid. Спасибо всем за ваши сообщения о беспокойстве. Надеюсь, это послужит напоминанием: носите маску, держитесь на расстоянии и мойте руки", - призвал бывший американский вице-президент.

Как писала "Страна", Трамп мог заразиться от одной из своих ближайших советниц Хоуп Хикс, которая сопровождала его на первые дебаты с Байденом.

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