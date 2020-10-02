В Киеве спецназ полиции штурмовал квартиру интернет-мошенника, который, обманув около 200 человек, "заработал" более 8 миллионов гривен. При задержании преступник выстрелил в правоохранителя, он госпитализирован.

Об этом в пятницу, 2 октября, информирует пресс-служба столичной полиции.

Сообщается, что в рамках досудебного расследования, начатого следственным отделом Печерского управления полиции по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины и на основании постановления суда, правоохранители пришли к одному из фигурантов дела для проведения санкционированного обыска.

"Мужчина открыл дверь квартиры, а когда полицейские представились, выстрелил в одного из них. После этого преступник закрылся в квартире. 28-летнего сотрудника киберполиции с огнестрельным ранением ноги госпитализировали. Для задержания злоумышленника в столице была введена специальная полицейская операция. В результате спецназовцы КОРДа задержали стрелка", - заявил представитель правоохранителей.

Преступником оказался 25-летний киевлянин. У него был изъят травматический пистолет. Сейчас с мужчиной проводятся следственные действия.

По данным следствия, задержанный предлагал на своем сайте организацию интернет-бизнеса "под ключ". Клиенты мошенника платили ему взносы от 27 тысяч до 60 тысяч гривен. После получения денег злоумышленник не выходил на связь. Предварительно установлено, что в результате действий злоумышленника пострадали более 200 человек, а сумма ущерба составила более 8 миллионов гривен.

"По факту ранения полицейского следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. И теперь злоумышленнику придется отвечать не только за мошеннические действия. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве разоблачили и задержали организатора фиктивного пункта обмена валют. Это случилось после того, как он отобрал у женщины 700 000 гривен. Его приговорили к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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