Вслед за главой ВОЗ, Владимиром Путиным, Борисом Джонсоном и другими лидерами стран президент Украины Владимир Зеленский пожелал главе Белого дома Дональду Трампу и его супруге Мелании Трамп скорейшего выздоровления от Covid-19.

Соответствующую запись Зеленский оставил в Твиттере 2 октября.

"Covid-19 - огромный вызов для всего мира. Дональд Трамп и первая леди США, оставайтесь сильными! Желаем вам скорейшего и полного выздоровления!" - написал он.

Как сообщала "Страна", в пятницу все в том же микроблоге Трамп признался, что его тесты на Covid-19 показали положительный результат.

Мы также писали, что семья Зеленского тоже столкнулась с коронавирусом: летом его подхватила жена президента. Позже, уже после ее выздоровления, президент сказал, что с Еленой болел и сын Кирилл.