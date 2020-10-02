Власти Беларуси, которые недавно лишили лицензии издание tut.by, обязали иностранные СМИ заново получать аккредитацию по новой процедуре.

Об этом говорится в сообщении пресс-служба МИД республики.

"Министерством иностранных дел разработана новая редакция Положения о порядке аккредитации в Республике Беларусь журналистов иностранных средств массовой информации. Сегодня принято соответствующее постановление Совета Министров", - говорится в сообщении.

Так, начиная с сегодняшнего дня, 2 октября, выданная ранее аккредитация для иностранных СМИ признана недействительной. Обновленное положение предусматривает электронный формат подачи документов на временную и постоянную аккредитацию, сокращение сроков рассмотрения заявок с 20 до 5 дней для временной аккредитации и с 60 до 30 дней для постоянной, а также урегулирования работы фрилансеров в интересах иностранных СМИ.

Напомним, с сегодняшнего дня Беларусь ввела санкционный против Евросоюза в отношении европейских чиновников. Таким образом в республике ответила на санкции со стороны ЕС, о которых сообщалось ранее.

Ранее мы писали, что министерство информации Беларуси с 1 октября по 30 декабря отозвало статус сетевого издания у новостного портала tut.by, благодаря которому он приравнивался к СМИ.