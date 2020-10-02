В американском Сенате в ближайшее время должна подойти к концу процедура утверждения нового посла США в Украине Кита Дейтона, о возможном назначении которого стало известно еще в прошлом декабре. Если все пройдет по плану. Дейтон прибудет в Киев до конца текущего месяца.

Как сообщает "Укринформ", об этом 2 октября заявил во время онлайн-включения на платформе YES заместитель государственного секретаря США Стивен Биген.

"Я очень надеюсь (но не могу гарантировать, поскольку все находится в руках Сената), мы сможем направить утвержденного посла США в Украину до конца текущего месяца", - сказал представитель Госдепа.

По его словам, утверждение Дейтона вышло в финальный этап.

"Я только вчера контактировал с офисами как лидера (республиканского большинства - Ред.) Митча Макконнелла, так и лидера (демократического меньшинства в Сенате - Ред.) Чака Шумера, чтобы вновь подчеркнуть, насколько квалифицированным является номинант", - отметил дипломат.

Биген назвал Дейтона "лучшим экспертом в вопросах Украины" и заявил, что он имеет широкую поддержку в обеих партиях.

Как сообщала "Страна", 22 сентября американский Комитет по иностранным делам Сената поддержал кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Дейтона на должность посла США в Киеве.

Мы также анализировали, чего ждать Украине от нового посла США.