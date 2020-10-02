Состояние Дональда Трампа, который утром 2 октября признался, что получил положительный результат на Covid-19, ухудшилось. У него появились характерные симптомы инфицирования: кашель и температура.

Об этом пишет издание Vanity Fair со ссылкой на слова двоих республиканцев, которые находятся в тесном контакте с Белым домом.

"Двое республиканцев, находящиеся в тесном контакте с Белым домом, сообщили мне, что в число симптомов Трампа входят кашель и температура", – пишет спецкор издания Гэбриел Шерман.

Журналист добавил, что у Меланьи пока нет никаких симптомов.

Информацию Vanity Fair дополнил руководитель предвыборного штаба Трампа Марк Медоуз. Он сказал, что у президента США симптомы выражены не в тяжелой форме.

"У президента действительно наблюдаются легкие симптомы, мы стараемся убедиться, что с его здоровьем, безопасностью и благополучием все в порядке и продолжаем следить за ситуацией", - заверил Медоуз.

Как писала "Страна", еще утром врач главы Белого дома рассказывал, что американский лидер и первая леди чувствуют себя хорошо.

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