Мэр Харькова Геннадий Кернес, который проходит лечение в берлинской клинике Charite, получил отрицательный тест на Covid-19.

Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс в своем телеграм-канале

"Новости хорошие. Сегодня он получил отрицательный тест на COVID-19. Надеемся, что через неделю Геннадий Адольфович передаст всем привет", - написал Фукс.

Напомним, Геннадий Кернес подхватил коронавирус, который вылился в двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в больницу Харькова в тяжелом состоянии, а в ночь на 17 сентября его самолетом перевезли из Харькова в Берлин на лечение в клинику Charite.

В это время в сети стали появляться сообщения о смерти мэра Харькова, однако сегодня в горсовете эту информацию опровергли.

Ранее "Страна" писала о том, что партия Кернеса выдвинула своего лидера в мэры Харькова.