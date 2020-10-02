Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ранее обтекаемо заявивший о непризнании Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси, рассказал о планах присоединиться к санкциям ЕС против республики. При этом посла в Минске МИД отзывать не собирается.

Об этом Кулеба сообщил в интервью "BBC News Украина".

Министр отметил, что Украина планирует присоединиться именно к персональным санкциям в отношении определенных представителей белорусского руководства. Вводить какие-то экономические санкции, ограничивать торговлю Киев не планирует.

"Что касается экономического взаимодействия - мы не планируем атаковать. Мы не планируем делать Беларуси еще хуже - мы желаем ей только добра. У нас нет в планах какого-то эмбарго, введения каких-либо ограничений на торговлю", - сообщил Кулеба.

По его словам, белорусско-украинская торговля взаимовыгодна, поэтому введение торговых санкций Украиной или Беларусью в ответ не будет разумным шагом. Эта позиция может измениться в случае, если Россия установит контроль над белорусскими предприятиями.

"Вот тогда надо садиться и анализировать каждый крупный контракт, смотреть, не появились ли дополнительные риски", - пояснил министр.

Что касается персональных санкций, что в МИД хотят ознакомиться с окончательным юридическим решением ЕС, узнать кто попал в санкционный список.

"Но так мы настроены присоединиться к этим санкциям, потому что здесь уже речь идет о вопросах последовательности политики. Украина считает, что в этой ситуации важно действовать единым фронтом. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помогать народу Беларуси в этой сложной ситуации", - пояснил Кулеба.

Он добавил, что цена такой солидарности Украины намного выше, чем для стран ЕС или НАТО, потому что Украина не находится под "зонтиком защиты" этих объединений, а расширение влияния России в Беларуси угрожает украинской безопасности.

Также Украина не намерена уменьшать уровень дипломатического представительства в Минске.

"Я не вижу оснований для разрыва дипломатических отношений или для понижения присутствия Украины в Беларуси до уровня временного поверенного, как у нас это с Россией", - сказал министр.

Это означает, что украинский посол и в дальнейшем будет работать в Беларуси. Однако из официальных контактов, по словам Кулебы, останется только "окно коммуникации" через МИД.

Также глава МИД допустил перенос площадки переговоров Трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска.

"Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становятся позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становится Минск как место для физических встреч", - заявил министр.

Однако пока вопрос переноса площадки переговоров не является актуальным, так как из-за пандемии коронавируса встречи контактной группы проходят онлайн.

Как писала "Страна", 1 октября лидеры стран Евросоюза согласовали список белорусских чиновников, против которых введут персональные санкции. В этом списке примерно 40 фамилий, но Александра Лукашенко среди них нет.

Мы также сообщали, что Беларусь ввела ответные санкции против ЕС и пригрозила разрывом дипломатических отношений.