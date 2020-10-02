Администрация президента США Дональда Трампа, у которого выявили коронавирус, стала выяснять, с кем в последнее время общался глава государства.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом 2 октября сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

"Ведется отслеживание контактов, затем будут сделаны соответствующие уведомления и рекомендации", - сказал Дир журналистам.

Западные СМИ пишут, что в течение последней недели американский лидер встречался с десятками людей. К тому же он посетил благотворительное мероприятие в Нью-Джерси, хотя у его советницы Хоуп Хикс на тот момент был диагностирован Covid-19.

Ранее "Страна" разбиралась, как заражение Трампа коронавирусом повлияет на выборы в США.

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