Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о подготовке 15 собак породы шалайка, которых обучают распознавать в толпе в аэропорту зараженных коронавирусом. Такой опыт уже используют, например, в ФРГ, только с другими породами.

Об этом сообщает РИА Новости.

"У нас есть план-график, работают наши ведущие институты, на сегодняшний день уже выделены необходимые биологические пробы, как носителей, так и добровольцев, чтобы собаки имели возможность работать. Мы находимся приблизительно на середине пути, используем различный биоматериал, и 15 собак кинологического центра начали работать по этому направлению", - сказала Голикова.

Из отобранных 15 собак часть уже имеет опыт, который связан с идентификацией онкологических больных.

Собаки породы шалайка были выбраны для обучения распознаванию в толпе заболевших коронавирусом из-за их крайне чувствительного обоняния, они смогут в будущем распознавать молекулярные маркеры этого заболевания, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Шалайка - межвидовой гибрид среднеазиатского шакала и ненецкой оленегонной лайки. Порода, признанная всего два года назад, унаследовала лучшие качества своих предков: острое обоняние и способность работать в очень большом температурном диапазоне – как в лютый мороз, так и в зной. К тому же за счёт небольших размеров и веса животные могут комфортно передвигаться в ограниченных пространствах.

Сейчас в России шалайки ежедневно с кинологами выполняют осмотр самолетов, аэропортов и прилегающих территорий и уже зарекомендовали себя как безупречные помощники в обнаружении взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Также есть успешный опыт выявления собаками молекулярных маркеров разных заболеваний: сахарного диабета, болезни Паркинсона, малярии и онкологических заболеваний.

Ранее "Страна" писала, что британские ученые хотят научить собак распознавать коронавирус у зараженных, у которых болезнь протекает бессимптомно.

Мы также сообщали, что в аэропорту Хельсинки служебные собаки будут выявлять пассажиров с коронавирусом по запаху.