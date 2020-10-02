Власти Турции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом обязали иностранных туристов использовать для поездок на общественном транспорте специальный цифровой код. Для его получения нужно отправить на выделенный номер личные данные.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства транспорта и инфраструктуры страны.

По словам чиновника, новая мера введена для сдерживания роста заражений коронавирусом.



"Иностранцы могут получить код мгновенно, отправив по мобильному телефону на номер 2023 свои данные в специальном формате, указав национальность, номер паспорта, год рождения и фамилию", - разъяснил работник министерства.

Он добавил, что если у туриста нет местной сим-карты, то можно попросить любого турецкого гражданина отправить запрос на номер 2023 и получить HES-код с его мобильного телефона. С этим могут помочь в том числе сотрудники отелей, аэропортов, вокзалов.

С начала эпидемии коронавирусом в Турции заразились более 320 тысяч человек, 8 262 скончались. По данным турецкого Минздрава, в стране вышли на второй пик заболеваемости.

Ранее "Страна" сообщала, что Словения отменила двухнедельную самоизоляцию для украинских туристов, но обязала их делать тест на Covid-19.

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