Посол Германии объяснила украинцам, какой реформы им еще не хватает
Для роста немецких инвестиций, объем которых не увеличивается последние пять лет, Украине необходимо провести судебную реформу. Такое заявление сделала посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.
"Мне очень грустно было, когда я приехала год назад: немецкие инвестиции пока что на том же уровне, что и в 2015 году, когда я оставила Украину в последний раз. Это, честно говоря, из-за недостатка судебной реформы. Просто наши инвесторы не считают, что они могут здесь защитить свои права перед справедливым судом, и это им мешает прийти. Все об этом знают, потому что одна компания рассказывает другой. Это очень плохо. Я со всеми сейчас об этом говорю, потому что заинтересованность немецких инвесторов была большой до кризиса, и, я думаю, будет большой после кризиса", - сказала посол.
Фельдгузен добавила, что сейчас в Украине есть "окно возможностей", чтобы делать больше для начала судебной реформы.
"И украинский народ, я думаю, хочет справедливого суда, судебную реформу. Наши инвесторы этого хотят. Я думаю, что малый и средний бизнес в Украине также этого хочет. Больше всего большие компании и олигархи заинтересованы, чтобы ничего не изменилось. Но это будет очень сложная работа. И мне кажется, что всем надо сотрудничать, чтобы этот риск преодолеть", - добавила она.
Дипломат считает, что из-за кризиса вокруг Covid-19 Германия могла бы перевезти в Украину свои производства лекарств.
"Я думаю, что мы можем перевезти сюда производства, например, лекарств, которые сейчас в Китае или Индии, и мы узнали, что лучше иметь их ближе, есть логистические проблемы их привезти в Германию. Фармацевтическая отрасль в Украине - достаточно сильная. И, честно говоря, единственная новая инвестиция в последние месяцы - это было приобретение одного фармацевтического завода в Белой Церкви немецкой кампанией", - пояснила Фельдгузен.
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