Сторона защиты Вячеслава Химикуса, пострадавшего в деле о нападении со стороны экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского, будут добиваться выплаты 1,5 млн гривен в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб.

Об этом в пятницу, 2 октября, рассказала адвокат Химикуса Марина Паринова, передают "Украинские новости".

"Общая сумма компенсации 1,5 млн гривен", - сказала юрист и добавила, что в эту сумму входит как материальный, так и моральный ущерб.

По ее словам, в сумму компенсации учтены, в частности, расходы, связанные с реабилитацией Химикуса, которая ему понадобилась после нападения Пашинского.

Гражданский иск о возмещении ущерба был подан в суд на подготовительном заседании по делу.

Напомним, вечером 31 декабря 2016 года в Киевской области возле деревни Хлепча во время конфликта на дороге Сергей Пашинский, который тогда был депутатом Верховной Рады от "Народного фронта", выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю Васильковского района Вячеславу Химикусу.

Летом 2017 года в Генпрокуратуре при Юрии Луценко не увидели состава преступления в действиях Сергея Пашинского и закрыли уголовное дело против него. В ГПУ решили, что он действовал в рамках необходимой самообороны, которая исключает его уголовную ответственность. Зато действия второго участника событий, самого потерпевшего Вячеслава Химикуса были признаны "общественно опасными".

В ноябре 2018 года полиция вручила Химикусу подозрение в преступлении, предусмотренном статьей 296 Уголовного кодекса Украины ("хулиганство"), максимальное наказание за которое - от трех до семи лет лишения свободы.

После ухода Луценко с поста генпрокурора, в сентябре 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины отменили постановление о закрытии уголовного дела против Пашинского о стрельбе из пистолета и ранении Романа Химикуса.

3 июля Пашинскому вручен обвинительный акт по делу о нападении на Химикуса. Досудебное расследование сотрудниками ГБР было завершено еще 28 апреля. В свою очередь сам Пашинский назвал открытое против него дело сфальсифицированным.