Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал план защиты светских ценностей страны от исламского радикализма.

Он призвал очистить французский ислам от иностранного влияния и вернуться к духу закона 1905 года, согласно которому свобода совести во Франции сочетается со светским характером государства.

Как сообщает сайт телекомпании "Аль-Джазира", теме ислама было посвящено пятничное выступление Макрона.

Президент заявил, что ислам переживает кризис в глобальном масштабе.

"Ислам - это религия, которая сегодня переживает кризис во всем мире, мы наблюдаем это не только в нашей стране", - сказал он, назвав причиной кризиса "крайнее ужесточение" позиций.

Он объявил, что в декабре правительство представит законопроект об усилении закона 1905 года, который официально разделил церковь и государство во Франции. Эти меры, по словам Макрона, будут направлены на решение проблемы растущей радикализации в стране и на улучшение "нашей способности жить вместе".

"Секуляризм - это цемент единой Франции", - образно выразился он.

По словам Макрона, закон позволяет людям исповедовать любую веру по своему выбору, но внешнее проявление религиозной принадлежности будет запрещено в школах и на государственной службе. Сейчас ношение хиджаба уже запрещено во французских школах и для госслужащих. Он также сказал, что 50 000 французских детей из мусульманских семей, которые в настоящее время получают образование дома, обяжут посещать школу со всеми.

Он пообещал, что не пойдет на уступки в стремлении вытеснить религию из образования и государственного сектора во Франции.

Кроме того, Макрон заявил о стремлении освободить ислам во Франции от иностранного влияния путем улучшения надзора за финансированием мечетей. Также более внимательно предполагается следить за школами и ассоциациями, обслуживающими исключительно религиозные общины.

Макрон признал, что французские власти частично ответственны за "геттоизацию" сообществ с большим числом мусульман, и в результате несветские организации попытались восполнить эти недостатки политики интеграции.

"Там, где мы отошли, пришли они", - констатировал он.

Макрон также сказал, что колониальное прошлое Франции, в том числе колонизация Алжира, оставило шрамы на обществе.

"Мы не пересмотрели наше прошлое. У нас есть бабушка и дедушка, которые передали свои шрамы детям", - отметил он.

В речи президент призвал не попасться в ловушку, расставленную экстремистами, которые стремятся заклеймить всех мусульман.

Выступление Макрона вызвало бурную реакцию в социальных сетях. Например, французский мусульманский активист Ясир Луати воспринял инициативы главы государства как репрессии.

Он написал в Твиттере: "Репрессии против мусульман были угрозой, теперь это обещание. В часовой речи Макрон похоронил свободу, воодушевил крайне правых, антимусульманских левых и поставил под угрозу жизни мусульманских студентов, призвав к жестким ограничениям на домашнее обучение, несмотря на глобальную пандемию".

Французская ученая Рим-Сара Алаун отметилась похожей записью в Твиттере: "Президент Макрон назвал ислам религией, которая сегодня переживает кризис во всем мире. Я даже не знаю, что сказать. Это замечание настолько глупое (извините), что не требует дальнейшего анализа... Не скрою, меня это беспокоит".

Как сообщала "Страна", против ислама ополчался и Дональд Трамп. Правда, он предложил совсем уж радикальные меры: запретить мусульманам въезд в США.

Также мы рассказывали об одном из последних случаев в череде преступлений с участием мусульман во Франции - о нападениях зимой на людей в пригороде Парижа человека, незадолго до преступления принявшего ислам.