В субботу, 3 октября, церковь вспоминает святого Олега, так что в этот день именины у всех обладателей этого имени.

Собрали интересные данные о значении имении и характере Олегов, а также красивые открытки и картинки к дате.

Значение имение и характер

В переводе со скандинавского имя Олег означает "святой", "священный". Олегам приписывают успехи в школьные годы, особенно в точных науках. Этому способствует аналитический склад ума и сосредоточенность.

При этом в юные годы Олег может попасть под влияние плохой компании, а в общении с ним может быть трудно, хотя он часто в центре компании. У женщин пользуется успехом, но свою свободу не спешит терять.

В семье Олег стремится взять на себя домашние хлопоты, но с детьми может быть холоден, а в жене искать женщину, похожую на мать.

Кто такой князь Олег Брянский

Именины у Олегов один раз в году - 3 октября, когда церковь чтит князя Олега Романовича Брянского. О нем известно не так много.

Наследник рода Черниговских правителей князь Олег вступил на престол в 13 веке, когда шло противостояние Киевской Руси и Орды. После он построил монастырь и отрекся от власти, став монахом. В монашестве он взял себе имя Василий. За смиренную жизнь и глубокую любовь к Богу после смерти был канонизирован. Его мощи хранятся в Брянске.

Святому Олегу молятся, когда хотят укрепить свою волю, когда хотят направить свои силы на благое дело.

Открытки и поздравления

Пусть жизнь будет захватывающей и интересной! Тепла, хорошего настроения, немного терпения и много счастья и удачи! Будь здоровым и веселым. С днем Олега!

Пусть ангелы тебя хранят, близкие ценят, любимые любят, мечты сбываются. С именинами Олег!

В день именин желаю хорошего настроения! С праздником Олег, будь счастлив!

С именинами, Олег! Пусть ангел всегда тебя хранит и оберегает.

Желаю в жизни быть счастливым,

Удача в гости пусть приходит.

В семье - любви, терпенья, мира.

Признанья, верности, дохода!

С именинами!