Пожары в Луганской области унесли жизни семи человек, четверо пропали без вести - полиция
Полиция Луганской области сообщила данные о ситуации в регионе с пожарами по состоянию на 15:00 2 октября. Стихия стала причиной смерти семи человек, в лесных массивах пяти районов продолжается борьба с огнем.
Данные приведены в Фейсбук правоохранителей области.
В результате пожаров 18 человек госпитализированы. Погибли жители сел:
- мужчина 1950 года рождения из с. Сиротино (отравился угарным газом);
- его односельчанин 1958 г.р. (умер от токсического действия оксида углерода);
- женщина 1941 г.р. из с. Вороново (умерла от токсического действия оксида углерода);
- мужчина 1953 г.р. из того же села (с более 90% ожогов тела);
- мужчина 1963 г.р. из Метёлкино (у него разрыв мышц сердца);
- лесник 1974 г.р. (инфаркт);
- женщина 1936 г.р. из Муратово (инсульт).
Считаются без вести пропавшими четыре человека из сел Сиротино и Вороново.
На территории области продолжается тушение огня в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов, а также в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. По предварительным оценкам ГСЧС, ориентировочная площадь пожаров составляет около 13 тысяч гектаров.
Следователи открыли 10 уголовных производств по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности). Для осмотра пострадавших сел и лесов и документирования последствий пожара в Луганской области дополнительно создано 30 следственно-оперативных групп.
Следователи 1 октября уже осмотрели 73 домовладения и участков местности, допросили и признали потерпевшими 50 человек.
В полиции добавили, что из-за стихии перекрыто дорожное движение:
- в Нижне Ольховой Станично-Луганского района;
- до пгт Станица Луганская;
- в направлении с. Боровеньки-Северодонецк.
С 30 сентября по 2 сентября зарегистрированы 267 сообщений о возникновении пожаров.
Ранее "Страна" сообщала, что власти выплатят семьям погибших при пожаре по 200 тысяч гривен.
Мы также писали, что лесные пожары в регионе не утихают с конца августа, просто в сентябре на них не обращали внимания.