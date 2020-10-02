Полиция Луганской области сообщила данные о ситуации в регионе с пожарами по состоянию на 15:00 2 октября. Стихия стала причиной смерти семи человек, в лесных массивах пяти районов продолжается борьба с огнем.

Данные приведены в Фейсбук правоохранителей области.

В результате пожаров 18 человек госпитализированы. Погибли жители сел:

мужчина 1950 года рождения из с. Сиротино (отравился угарным газом);

его односельчанин 1958 г.р. (умер от токсического действия оксида углерода);

женщина 1941 г.р. из с. Вороново (умерла от токсического действия оксида углерода);

мужчина 1953 г.р. из того же села (с более 90% ожогов тела);

мужчина 1963 г.р. из Метёлкино (у него разрыв мышц сердца);

лесник 1974 г.р. (инфаркт);

женщина 1936 г.р. из Муратово (инсульт).

Считаются без вести пропавшими четыре человека из сел Сиротино и Вороново.

На территории области продолжается тушение огня в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского, Кременского и Станично-Луганского районов, а также в районах городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. По предварительным оценкам ГСЧС, ориентировочная площадь пожаров составляет около 13 тысяч гектаров.

Следователи открыли 10 уголовных производств по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение требований пожарной безопасности). Для осмотра пострадавших сел и лесов и документирования последствий пожара в Луганской области дополнительно создано 30 следственно-оперативных групп.

Следователи 1 октября уже осмотрели 73 домовладения и участков местности, допросили и признали потерпевшими 50 человек.

В полиции добавили, что из-за стихии перекрыто дорожное движение:

в Нижне Ольховой Станично-Луганского района;

до пгт Станица Луганская;

в направлении с. Боровеньки-Северодонецк.

С 30 сентября по 2 сентября зарегистрированы 267 сообщений о возникновении пожаров.

Ранее "Страна" сообщала, что власти выплатят семьям погибших при пожаре по 200 тысяч гривен.

Мы также писали, что лесные пожары в регионе не утихают с конца августа, просто в сентябре на них не обращали внимания.