Предстоящая неделя для многих знаков Зодиака готовит ситуации, когда нужно будет принимать важные решения, думать, куда свернуть, оказавшись на перепутье. Также вас могут настигнуть дела, которые давно откладывались.

Предлагаем гороскоп с 5 по 11 октября.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов на этой неделе грядут изменения. Даже, если вы не инициировали их самостоятельно, в жизни будет меняться то, что назрело уже давно. Запаситесь вдохновением и мотивацией, ведь вы сейчас вы можете повернуть события в нужное вам русло.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов на первый план выйдет вопрос отношений: либо личных, с любимым человеком, либо придется налаживать связь с окружающими. Вмешиваться в это могу ваши недоброжелатели и завистники. Также придется заняться тем, что вы давно откладывали.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов на этой неделе будет много знакомств, новых связей. Появятся интересные возможности. Правда, чтобы ими воспользоваться, их нужно будет увидеть. Для этого вам не помешает внести немного спокойствия и отдыха в вашу жизнь, ведь в суете кругозор сужается.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки на этой неделе могут решать финансовые и бытовые вопросы. Много времени будут отнимать домашние дела. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и самочувствию, поскольку не исключено, что обострятся хронические болезни.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы на неделе могут получить информацию, которая по-новому откроет ваших близких или знакомых людей. Неделя начнется активно, нужно будет решать много дел. У вас получится шанс улучшить какую-то непростую ситуацию и перестать о ней переживать.

Дева (24.08 - 23.09)

Эта неделя будет благоприятна для учебы, получения новых знаний либо же наоборот для того, чтобы вы передали свой опыт, поделились советом. Вас может поглотить работа, появится много задач, которые нужно будет решить.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов выпадет активная неделя. Возможны поездки, перемещения, новые места и новые впечатления. При этом будьте осторожны, есть риск травмоопасности. Также на этой неделе вы можете принимать гостей, к вам могут приехать родственники.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы на этой неделе могут начать покорять новые вершины. Для этого вам понадобится делать то, что раньше не приходилось. Это может забрать силы, так что выходные нужно провести так, чтобы восстановиться и зарядить внутреннюю батарейку.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Неделя потребует от вас усилий для того, чтобы навести порядок, привести в стабильность то шаткое, что волновало вас в последнее время. У вас зреет какое-то решение, для принятия которого понадобится время. А пока оно не придет, вам придется справляться с неуверенностью и ощущением, что вы в находитесь в подвешенном состоянии.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги на этой неделе могут столкнуться с необходимостью сделать важный выбор, но, если есть возможность, отложите это, поскольку пока у вас недостаточно информации. Много времени займут рабочие вопросы. Возможны крупные траты.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи смогут навести порядок в делах и разложить все по полочкам. В середине недели появятся возможности для самореализации. В конце недели понадобится принимать быстрые решения, когда от вашей реакции будет зависеть исход дела. На выходных вас ждут приятные впечатления.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб в ближайшие дни может возникнуть дилемма, поскольку они окажутся на пороге чего-то нового, но будут продолжать себя сдерживать. Возможно ваши сомнения не беспочвенны и нужно вложить еще немного времени и сил в подготовку.