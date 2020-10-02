В субботу, 3 октября, в Украине будет теплая и сырая погода. На правобережной части осадков не прогнозируют. Небольшие дожди возможны в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Луганской областях. Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В центральных областях Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9-12 градусов, днем потеплеет до +18-21.

На западе страны также переменная облачность, без осадков. Ночью похолодает до +8-11 градусов, днем +19-22 .

В северных регионах переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Ночью +9-12 градусов, днем +18-21.

На востоке страны переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +9-12 градусов, днем +18-21.

В южных областях переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +10-13, днем +20-23 градуса.

В Киеве переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +9-12, днем +18-21 градус.

Фото: meteo.gov.ua

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