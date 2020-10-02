Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ, Киев), которая уже отменила ряд маршрутов из-за пандемии, перенесла начало выполнения рейсов Киев - Нью-Йорк на завершение низкого зимнего сезона 2020-2021 гг.

Об этом сообщает пресс-служба МАУ.

"Данное решение обусловлено объективными обстоятельствами. Планирование выполнения дальнемагистральных рейсов выполняется заранее. Во внимание принимаются все актуальные изменения на рынке и прогноз их влияния на будущее", - аргументирует свое решение пресс-служба авиакомпании.

Авиакомпания МАУ продолжает планировать свои полеты исключительно исходя из объективных рыночных и эпидемиологических факторов, говорится в сообщении.

Также в МАУ отмечают, что за последнее время появился ряд негативных факторов: просмотр восстановления ВВП Украины в 2020 и 2021 году в связи с негативным влиянием пандемии на экономику страны; ухудшение эпидемиологической ситуации в восточноевропейских странах, Израиле; существенное ухудшение политической ситуации на Кавказе, что привело к отмене рейсов в Ереван, Баку, Тбилиси - рейсов, которые должны обеспечить транзитный поток через Киев в США.

Именно совокупность этих факторов, обусловливающих снижение как прямого трафика из Украины в Нью-Йорк, так и транзита в США, и стала причиной пересмотра целесообразности восстановления прямого рейса Киев - Нью-Йорк в 2020 году, - сообщили в компании.

Напомним, что МАУ отложила и восстановление авиарейсов в Баку по причине коронавируса и войны в Нагорном Карабахе.

Также ранее мы сообщали, что МАУ отменила рейсы в Израиль и отложила полеты в два европейских города.