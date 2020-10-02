Уроженец Винницкой области, курсант Валентин Рейзер должен был находиться на борту разбившегося в Чугуеве Харьковской области Ан-26, однако за несколько дней до катастрофы перевелся на другой факультет, в связи с чем его сняли с полета.

Парень рассказал о взаимоотношениях в группе в интервью газете "Высокий Замок".

"Я очень хорошо знал многих из курсантов, которые полетели на том самолете и, к сожалению, не вернулись. Дмитрий Андрущенко, Александр Бойко... знал всю 133-ю группу. Ростислав Булий, Александр Клевец, Николай Никитченко, Богдан Матвийчук, Константин Зыбьюк, Руслан Шеремет... все они перешли на третий курс. Я был их одногруппником, но несколько дней назад перевелся на инженерный факультет, на специальность "авиационное вооружение", - объяснил Рейзер.

По его словам, группа была сплоченной, однако наиболее тесно он дружил с Виталием Вильховым, уроженцем Львовской области, который погиб в авиакатастрофе.

"Ходили вместе в увольнение. Он ни в чем никому не отказывал. Откликался на любую просьбу о помощи. Умел поддержать товарища в сложную минуту. Во время учебы во Львове Виталик приглашал меня в гости к себе домой, но побывать там я не успел", - вспоминает курсант.

Он добавил, что совместные фотографии с одногруппниками были на телефоне выжившего Вячеслава Золочевского, однако гаджет сломался во время пожара в самолете.

"В том роковом самолете должен был лететь и я. Но обстоятельства так сложились, что не полетел... Во вторник в Харькове, где отдавали последний долг Виталику Вильховому, я вместе с другими курсантами нашего университета попрощался со своим другом", - сказал Рейзер.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, в Чугуеве Харьковской области разбился самолет с курсантами. В результате падения возник пожар. Погибли 26 военных, выжил всего один человек.

Ранее мы писали, что курсант Виталий Вильховой, который был госпитализирован с места крушения, умер в больнице.

28 сентября вице-премьер-министр Украины Олег Уруский заявил, что авиационные эксперты под контролем Государственного бюро расследований начали процесс дешифровки бортовых самописцев военного самолета Ан-26. По его словам, дешифровка должна продлиться до 5 дней.