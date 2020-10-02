Первый октябрьский уик-энд в Украине будет теплым. В течение дня воздух прогреется до +19-24 градусов, а дожди отступят, но совсем не уйдут. Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Осадки вероятны только ближайшей ночью на Левобережье (карта 1), завтра днем ​​небольшие дожди пройдут вдоль линии от Сумщины до Запорожье (карта 2). И все. А в воскресенье пройдут небольшие локальные дожди в западных областей, однако большая часть Украины спокойно и без зонтов будет любоваться осенними пейзажами, без дождя", - обнадеживает синоптик.

Ветер будет юго-восточного направления, в воскресенье на Западе, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях усилится до штормовых порывов.

"В Киеве выходные будут почти идеальными для прогулок в лесу и парках - без существенных осадков, но сыро и тепло. Температура воздуха повысится в столице до + 20 + 22 градусов. Разве что дискомфорт вызовет порывистый ветер, который в воскресенье усилится в Киеве", - добавила Диденко.

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