Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите Украина – ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

Двадцать второй саммит Украина - Европейский Союз, который должен бы состоятся 1 октября, но был перенесен из-за коронавируса, состоится 6 октября в столице Бельгии.

"Это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном "живом" формате с начала пандемии COVID-19. Делегацию Украины на саммите возглавит президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен", - сделала заявление в пятницу, 2 октября, пресс-служба Владимира Зеленского.

Лидеры государство обсудят дальнейшие шаги по имплементации соглашения об ассоциации, а также другие приоритетные вопросы отношений Украины и ЕС в числе которых углубление секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны Евросоюза процесса реформ в Украине. Ситуации с безопасностью на временно оккупированных Россией территориях Донбасса, также как и обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыма и защиты прав крымчан, будет уделено отдельное внимание.

В планах подписание соглашений с Европейским инвестиционным банком, предусматривающие привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".

Также планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности, поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.

Напомним, что недавно вице-президент Европейской комиссии, представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал разговоры о возможной приостановке безвизового режима ЕС с Украиной.

Также мы сообщали о санкциях, которые Евросоюз ввел против россиян, участвовавших в строительстве Крымского моста.