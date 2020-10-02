Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который недавно рассказал о вероятности полного карантинного локдауна в Украине, заявил, что возможен перенос школьных осенних каникул на 10 дней раньше из-за грядущих местных выборов.

Об этом сообщает Украинское национальное информационное агентство УНН.

Во время круглого стола "Местные выборы – 2020 и Covid-19" Ляшко объяснил, что перенос каникул планируется для того, чтобы подготовка к выборам и сами выборы не пересекались с образовательным процессом.

"Буквально вчера мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, поступило предложение до того времени, пока детей не отправят на каникулы, а такой вопрос рассматривается, каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано для того, чтобы образовательный процесс и подготовка к выборам и избирательный процесс не пересекались", – отметил заместитель министра здравоохранения.

Также он пояснил, что в данный момент в Украине из-за пандемии действует запрет на посещение детских садов и школ посторонними людьми, в том числе родителями учащихся. Но избирательный процесс уже начался и участки открываются на территориях школ. На время, когда выборы и учебный процесс пересекутся, по мнению Ляшко, нужно организовать отдельный вход для избирателей, а не позволять им заходить через тот же , которыми пользуются дети.

Напомним, что ранее "Страна" разбиралась, какие варианты власти готовят для школ Украины будет ли снова дистанционное обучение.

Также мы рассказывали о том, что некоторые школы в Киеве уже закрылись на карантин из-за резкого роста количества заболевших.