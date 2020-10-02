В Харьковской области дома у сотрудника СБУ обнаружили арсенал оружия, взрывчатку и наркотики. Об этом сообщается на сайте ГБР.

Уточняется, что следователи полтавского теруправления Госбюро расследований сообщили о подозрении сотруднику Управления СБУ в Харьковской области.

"По данным предварительного расследования, подозреваемый без разрешений хранил дома автомат "АКС-74", более 3000 патронов калибра 5.45 мм, две гранаты Ф-1 и взрывчатое вещество метательного действия. Кроме того, во время санкционированного обыска в его доме обнаружили психотропное вещество - амфетамин общей массой более 12 граммов", - говорится в сообщении.

Сотрудника СБУ подозревают в хранении огнестрельного оружия и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения и в приобретении и хранении психотропных веществ без цели сбыта (ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины). Если его вина будет доказана, то ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Отметим, что на фото видно, что во время обыска у правоохранителя изъяли более ведра патронов.

"Операция по разоблачению правонарушителя состоялась при содействии управления ГУ ВБ СБУ. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона", - говорится в сообщении.

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