Сегодня, 2 октября, в Нижнем Новгороде главный редактор KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД. От ожогов она скончалась на месте, прибывшие врачи скорой не смогли ее спасти.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы Baza и 112. Факт самосожжения подтверждает полиция.

Последний пост журналистки в фейсбуке был опубликован буквально час назад: "В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию".

Вчера, 1 октября, Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск. "Искали брошюры, листовки, счета "Открытой России", возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского".

"Открытая Россия" - это общественная организация, основателем которой является Михаил Ходорковский. В российских городах в отношении членов структуры возбуждают уголовные дела как за участие в организации, признанной в России "нежелательной". В РФ доступ к сайту "Открытой России" заблокирован.

В марте 2019 года Ходорковский заявил о ликвидации оппозиционного движения "Открытая Россия". Решение было принято, "чтобы защитить активистов движения".