Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе приговор Оболонского райсуда Киева, который заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену. Таким образом приговор вступил в силу.

Такое решение суд принял в пятницу, 2 октября, сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Юрист заявил, что вина его подзащитного "не доказана".

"Решение суда исключительно политическое. Оно будет обжаловано в Верховном Суде в кратчайшие сроки", - заявил адвокат.

Сердюк добавил, что решение Киевского апелляционного суда "показывает, что представители экс-президента Петра Порошенко до сих пор влияют на судебную систему и на решения судов"

"Поскольку сейчас все чаще правда просачивается наружу, появляются доказательства и факты о том, что Крым сдали именно Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов и другие лица, пришедшие к власти в результате трагических событий 2014 года, им необходимо отвести от себя подозрения, окончательно похоронить правду, переложив свою вину на Виктора Януковича, в чем им помогают и судьи апелляционной инстанции", - считает адвокат.

Напомним, 24 января прошлого года Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Бывший глава государства был приговорен к 13 годам лишения свободы заочно. При этом суд тогда признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Защита Януковича не согласилась с решением суда и подала жалобу в Киевский апелляционный суд.