Печерский райсуд Киева не предоставил Офису генпрокурора санкцию на проведение обыска у директора коммунального предприятия "Пуща-Водица" Евгения Егорова, в ходе которого, по словам его адвоката, были изъяты компрометирующие Ирину Венедиктову документы по аренде ею госрезиденции.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Так, обыск проводился 1 октября - по уголовному производству, открытому в тот же день и без санкции суда. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, так можно делать лишь в неотложных случаях (например, убийство), к которым дело Венедиктовой и госдаче не относится.

Однако даже в неотложных случаях правоохранители после проведения обысков и других следственных действий в течение суток получить санкцию в суде.

"И вот сегодня такая попытка закончилась провалом – Печерский суд дал от ворот поворот. Что вполне логично – так как не было никаких оснований в данном случае проводить неотложный обыск. И это огромная проблема для следователей и для Офиса генпрокурора, так как теперь может идти речь и об уголовной ответственности за незаконные действия. И буквально в эти минуты прокуроры пытаются получить санкцию на обыск в другом суде – в Голосеевском районе. Крайне показательная история, которая показывает насколько для Венедиктовой тема с домом действительно болезненна", - сказано в сообщении.

Напомним, недавно генпрокурор Ирина Венедиктова с семьей переехала в резиденцию президента Украины, расположенную в Пуще-Водице. При этом за аренду она платит чуть более $2000 в месяц. "Страна" подробно писала об этой истории.

Впрочем, 1 октября генпрокурор из-за поднявшейся шумихи пообещала покинуть президентскую дачу. И в тот же день из-за "домашнего дела" Венедиктовой начались обыски у директора КП "Пуща-водица".