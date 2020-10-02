Украинские предприниматели готовят бессрочную акцию протеста "Налоговый майдан", которая начнется через месяц в 9:00 3 ноября у стен Верховной Рады.

Однако при этом организаторы акции предупреждают, что она может начаться и раньше - 23 октября. Это произойдет в том случае, если 20 октября Верховная Рада рассмотрит вопрос введения обязательных кассовых аппаратов для всех ФОПов.

Акция протеста анонсирована на странице "Предприниматели Украины/SaveФОП" в соцсети.

Огранизаторы акции протеста выдвигают ряд требований к власти. В частности:

создание при Президенте Украины органа, который будет разивать микропредпринимательство в Украине;

внесение изменений в законодательство, касающихся условий осуществления деятельности микропредпринимательства только после их обсуждения с представителями микробизнеса и основательного прогнозирования их последствий;

реформирование налоговой и таможенной служб по стандартам ЕС и мораторий на проверки микробизнеса до окончания реформ;

принятие взвешенных решения о карантине и не допустить ограничения деятельности малого и микробизнеса, обеспечив равные возможности для всего бизнеса без исключений.

Ранее "Страна" писала о том, что под Офисом президента сотни предпринимателей со всей Украины требуют отмены введения обязательных РРО.

Также мы сообщали, что в ГНС опубликовали все важные цифры для ФОПов четырех групп в одной инфографике.