Сегодня, 2 октября, в Нагорном Карабахе - шестой день войны. В Закавказье продолжаются позиционные бои.

Азербайджанские военные обстреляли столицу непризнанной республики Степанакерт.

Главной политическим событием нагорно-карабахского конфликта стало заявление премьер-министра Николы Пашиняна. Он сообщил, что Армения готова сесть за стол переговоров с Азербайджаном. То есть сторона согласилась выполнить призыв минской группы ОБСЕ во главе с Россией, США и Францией.

Пашинян повторно позвонился с Путиным. На этот раз президент России по итогам беседы с армянским коллегой дал сигнал Эргодану, что нужно прекращать с помощью Азербайджану. И тут же получил ответ от Анкары.

Сегодняшний день также не обошелся без участия далекой от Карабаха Украины. Благодаря нардепу от "Слуги народа" Людмиле Марченко страна угодила в скандал - политик призвала оказать военную помощь Азербайджану. Опровергать своего нардепа вынужден был лично президент Владимир Зеленский.

"Страна" обобщает главные новости за сегодня о конфликте в Карабахе и вокруг него.

Боевые действия в Карабахе 2 октября

Очередной день войны в Карабахе начался с заявления Армении о том, что бои возобновились по всей линии соприкосновения. Ереван сообщил о своем превосходстве - силы ПВО уничтожили азербайджанский самолет и беспилотник (на видео ниже).

В Армении добавили, что Азербайджан ведет обстрел приграничных территорий. "Но попытки противника прорвать на отдельных участках оборону наших войск провалены", - сообщили в местном минобороны.

Во второй половине дня Ереван констатировал массированный обстрел столицы Карабаха Степанакерта - три ракетных удара.

В сети появились кадры после обстрела. Судя по видео, удары были нанесены по жилым кварталам.

Снаряд попал в здание МЧС Степанакерта. При этом были ранены 10 человек.

Жители спускаются в бомбоубежища, подвалы. В частности в убежище под главной церковью города.

Последствия обстрела Степанакерта.

Фото последствий бомбежки Степанакерта. Соцсети

По данным Минобороны Армении, среди гражданского населения множество раненых, которых эвакуирует скорая помощь. Конкретные цифры пока неизвестны.

Также был нанесен удар по мосту через реку Акари. Это единственный мост, соединяющий Нагорный Карабах и Армению. Поврежденные участки начали восстанавливать.

Баку указывал, что ВС Армении обстреливают ряд азербайджанский населенных пунктов, город Тертер, поселок Шихарх и село Соган-Вердилер. В подтверждение журналисты опубликовали фото разрушенной инфраструктуры - на нем изображен разбомбленный классный кабинет в школе.

Азербайджан же среди своих боевых успехов гордится тем, что уничтожил полевой пункт управления и танки противника (на видео ниже).

Под конец дня ОБСЕ запросило стороны о перемирии для обмена телами погибших солдат.

Ереван - за переговоры, Турция - против

Самое резонансное политическое заявления этого дня - Ереван согласился сесть за стол переговоров с Баку. В заявлении МИД Армении указывалось, что страна хочет урегулировать процесс мирно. И присоединяется к "странам-сопредседателям минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года".

Однако армянские дипломаты сделали серьезное примечание: Армения будет и впредь отвечать на "совместные действия Азербайджана и Турции" в Нагорном Карабахе.

Ближе к вечеру премьер-министр Армении Никол Пашинин созвонился с Владимиром Путиным. Сайт Кремля по итогам беседы опубликовал отчет. Помимо традиционных фраз о важности мира и переговоров, есть очень важная фраза: "С обеих сторон выражена серьёзная озабоченность в связи с поступающей информацией о вовлечении в военные действия боевиков незаконных вооружённых формирований с Ближнего Востока".

Под "боевиками с Ближнего Востока" подразумеваются наемники, переброшенные в Азербайджан из Сирии. Вчера о том, что факты их присутствия есть у Франции заявил президент Эммануэль Макрон, который открыто оппонирует Турции и защищает армян (во Франции у них большая диаспора).

Кремль же до сегодняшнего дня старался соблюдать нейтралитет - все вовлеченные в конфликт государства ему дружественные. Однако этим отчетом, пусть и в крайне деликатной форме, Владимир Путин дал понять, что активности Турции слишком большие и его они не устраивают.

Президент Эрдоган, которому было адресовано послание Путина, отреагировал в традиционном для себя духе.

"Армянская армия неоднократно совершала провокации в отношении Азербайджана. Однако последняя провокация получила неожиданный для Армении ответ. Турция была и будет на стороне дружественного Азербайджана", - сказал Эрдоган.

Под провокациями турецкий лидер подразумевал якобы имевший место обстрел Ереваном позиций Азербайдажана в воскресенье, 27 сентября, после чего и возобновилась активная фаза войны. Позиция Армении по данным обвинениям - Азербайджан открыл огонь первым.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев сегодня никак не реагировал на заявление Пашиняна о готовности к переговорам. Ранее он называл их неприемлемыми. И, судя по заявлению соратника Эрдогана, турецко-азербайджанская позиция пока не изменилась.

Украина и военная помощь Азербайджану

Украина в лице нардепа от "Слуги народа" Людмилы Марченко сегодня стала одним из главных ньюсмейкеров по теме карабахского конфликта. Ее заявление наделало много шума и особый резонанс вызвало в Армении.

"Украина на разных площадках готова поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная для населения всем тем, что будет нужно в будущем", - сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.

На уточняющий вопрос о военной помощи, Марченко повторила: "Я уверена, что есть станет вопрос так остро, то Украина точно не пройдет мимо".

Первым на заявление Марченко отреагировал глава МВД Арсен Аваков.

"Украина не будет оказывать военную помощь в азербайджано-армянском конфликте ни одной из сторон. А вот медицинскую помощь - таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной", - написал глава МВД.

С официальным опровержением слов Марченко была вынуждена выступить партия "Слуга народа".

"Относительно заявления народного депутата от фракции "Слуга народа" Людмилы Марченко о якобы готовности Украины предоставить Азербайджану военную и гуманитарную помощь.

Сообщаем, что личные мнения депутатов не является официальной позицией фракции. И, тем более, официальной позицией государства. Народные избранники могут выражать свои мысли и предложения по любым вопросам. Однако решение об оказании помощи другим государствам может принимать только правительство и Президент Украины.

Призываем всех представителей власти быть взвешенными в своих заявлениях и комментариях. Они не провоцировать противостояние и вражду и противоречить официальной позиции Украинского государства.

В нашей стране проживают многочисленные армянская и азербайджанская диаспоры. Украина на своей территории должна обеспечить мир и межнациональное согласие для всех этнических общин", - готовилось в сообщении "Слуги народа".

В заявлении партии есть один спорный момент - что слова депутатов и позиция "Слуги народа" это разные вещи. Что явный нонсенс: Марченко была приглашена в статусе представителя "слуг" и говорила от имени Украины.

Спустя два часа со словами оправданий написала сама Марченко. Как водится в таких случаях, она стала пенять на СМИ, мол, журналисты ради громкого заголовка неправильно трактовали ее слова.

Впрочем, из цитаты Марченко видно, что как-то иначе прочитать ее посыл невозможно.

Пока в Киеве все это опровергали, армянские СМИ стали активно цитировать слова Марченко. Причем армянские журналисты восприняли слова нардепа от правящей партии как официальную позицию Верховной Рады и лично президента Владимира Зеленского.

Видимо, поэтому вечером вынужден был высказаться и президент.

Он отметил, что Украина не будет оказывать военную помощь какой-либо стороне нагорно-карабахского конфликта и призывает Азербайджан и Армению к урегулированию ситуации.

По словам Зеленского, вопрос о военной помощи "не может даже подниматься".

"Мы призываем, и тут у нас понятная, взвешенная и правильная позиция как государства, к диалогу между Азербайджаном и Арменией, призываем к деэскалации этого конфликта", - отметил Владимир Зеленский.

"Противостояние в украинской власти по вопросу отношения к войне в Карабахе развивается по уже описанному "Страной" сценарию.

Азербайджанцы пытаются нажимать через отдельных политиков, но эта активность блокируется влиятельным армянским лобби", - пишет телеграм-канал "Политика Страны".

Официально Ереван не высказывался о заявлении нардепа Марченко.

В тоже время в экспертных кругах ситуацию комментируют активно.

"Украина, как и другие страны, должна придерживаться нейтральной, сбалансированной позиции. В данном случае на первом месте должны быть ценности, гуманитарные вопросы, а не политика. В военное время обостряется реакция сторон к разного рода субъективным, недружественным действиям и заявлениям третьих сторон. Даже неофициальные и на первый взгляд незначительные заявления и реакции воспринимаются достаточно эмоционально, болезненно и могут оставить след на двухсторонних отношениях, для сглаживания которых потребуется долгое время. Наши народы связывают долгие, крепкие, дружественные связи. Мы всегда сопережевали несчастью и трудностям друг друга. Сейчас тоже пора сопереживания.

В эти трудные времена наиболее уместен сбалансированный подход, призывающий к миру и диалогу", - заявил экс-директор Центра общественных связей и информации Аппарата президента Армении Ара Сагателян.